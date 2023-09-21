69-я параллель
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18:01, 21 сентября 202369-я параллель

Ленивые охотники приманили множество медведей в российскую деревню

Жители карельской деревни пожаловались на охотников, приманивших медведей

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

Ленивые охотники приманили множество медведей в деревню Гомсельга Кондопожского района Карелии. Об этом сообщает «Daily Карелия».

«Чуть ли не в населенном пункте приманивают. Бочки с тухляком цепями, проволокой привязывают к деревьям прямо за домами», — пожаловался один из местных жителей.

Другой россиянин отметил, что запах приманки разносится ветром на расстояние до 20 километров. Он подчеркнул, что такого большого количества медведей в этих местах не видели никогда.

Жители деревни объяснили, что частное охотничье хозяйство разместило лабаз с прикормочной площадкой в ста метрах от дороги, по которой ходят люди, — она соединяет части поселка, родник и кладбище. Вблизи деревни установили еще три лабаза, один из них построили возле болота, куда люди ходят за ягодами. Когда в приманках заканчивается еда, медведи залезают на огороды и едят яблоки.

Уточняется, что по закону охотиться можно уже в 200 метрах от населенного пункта. Жители Гомсельги рассказали, что пытались договориться с охотниками, но те попросили им не мешать. В государственном охотнадзоре пообещали проверить законность установки лабазов и принадлежность земель.

Ранее жители чукотского города Певек сняли на видео белого медведя, разгуливающего по разным районам. На одной из записей хищник встает на задние лапы, пытаясь добраться до двух мужчин, забравшихся на трубу.

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    Варвара Родикова
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