Российские полицейские попались на подпольной торговле изъятыми сигаретами

Baza: четверо омских полицейских пять лет торговали изъятыми сигаретами

В Омске четверо полицейских попались на подпольной торговле сигаретами, изъятыми у местных коммерсантов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, незаконной подработкой силовики занимались пять лет, реализуя хранившиеся на складе вещественные доказательства. В незаконном бизнесе участвовали три сотрудника полиции из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и участковый.

В отношении них возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и сбыте товаров без маркировки.