Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию

Глава МИД Палестины заявил о планах президента Аббаса посетить РФ до конца года

Президент Палестины Махмуда Аббаса планирует посетить Россию до конца 2023 года. Об этом стало известно из заявления главы МИДа страны Рияда аль-Малики на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ», — сказал аль-Малики. На уточняющий вопрос о том, будет ли эта поездка осуществлена в этом году, он ответил утвердительно.

Сам министр заявил о намерении прибыть в ближайшее время в Москву для проведения переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мой визит планировался на прошлый месяц, однако из-за изменений в графике Лаврова мы решили перенести его на период после проведения Генассамблеи ООН», — уточнил глава внешнеполитического ведомства Палестины.

Ранее глава Колумбии сравнил ситуацию на Украине с конфликтом Израиля и Палестины. Политик считает, что мировое сообщество должно активно участвовать в разрешении конфликтов без принятия какой-либо стороны.