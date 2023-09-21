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00:55, 21 сентября 2023Мир

Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию

Глава МИД Палестины заявил о планах президента Аббаса посетить РФ до конца года

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Палестины Махмуда Аббаса планирует посетить Россию до конца 2023 года. Об этом стало известно из заявления главы МИДа страны Рияда аль-Малики на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ», — сказал аль-Малики. На уточняющий вопрос о том, будет ли эта поездка осуществлена в этом году, он ответил утвердительно.

Сам министр заявил о намерении прибыть в ближайшее время в Москву для проведения переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мой визит планировался на прошлый месяц, однако из-за изменений в графике Лаврова мы решили перенести его на период после проведения Генассамблеи ООН», — уточнил глава внешнеполитического ведомства Палестины.

Ранее глава Колумбии сравнил ситуацию на Украине с конфликтом Израиля и Палестины. Политик считает, что мировое сообщество должно активно участвовать в разрешении конфликтов без принятия какой-либо стороны.

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    Александра Синицына
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