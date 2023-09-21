В центре Петербурга «уставший» светофор подперли палкой

В Петербурге покосившийся светофор решили подпереть палкой

Покосившийся светофор на Лиговском проспекте в Петербурге подперли палкой. Фотографии «уставшего» светофора с костылем жители Фрунзенского района города разместили в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, столб со светофором накренился на 30 градусов, а дорожный знак позади него и вовсе лежит. Впечатление устойчивости конструкция не производит, пишут петербуржцы.

На запрос издания «Фонтанка» в пресс-службе ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» ответили, что фотографии неактуальны. Еще вчера светофорная колонка была демонтирована, а сейчас бригада рабочих меняет ее основание.

Воздвигнуть такую конструкцию, вероятно, пришлось из-за сильных порывов ветра в городе. 20 сентября возле Мариинского театра, как передает «Фонтанка», из-за непогоды временный дорожный знак упал на голову петербурженке. Тогда ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Ранее еще один житель Петербурга травмировался при встрече с дорожным указателем. Самокатчик, на полном ходу врезавшись в знак, повредил лицо и получил сотрясение.