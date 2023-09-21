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11:30, 21 сентября 2023Культура

Певцов заявил о необходимости создания фильмов об СВО

Певцов заявил, что фильмы об СВО появятся после осмысления общества

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов в разговоре с Херсонским агентством новостей заявил о необходимости создания фильмов, посвященных проведению специальной военной операции (СВО) на Украине.

Артист пообещал, что картины, посвященные политической ситуации, обязательно появятся, а также напомнил, что самые лучшие и великие проекты о Великой Отечественной войне появились только через 10-15 лет после случившегося. «Нужно осмысление. Нужно время. Нужны люди, которые увидят это с высоты птичьего полета, так сказать. И эти фильмы обязательно будут», — подчеркнул актер.

Ранее российский актер театра и кино Павел Устинов, снявшийся в таких фильмах, как «Притяжение», «Лед 2» и «Спутник», рассказал о ранениях, которые получил в ходе СВО.

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    Анастасия Астахова
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