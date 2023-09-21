Российские полицейские уличили во лжи обвинившего дядю в педофилии мальчика

В Петербурге 10-летний мальчик оговорил дядю, обвинив в сексуальном насилии

В Петербурге 10-летний мальчик оговорил дядю из-за ссоры с его сыном. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ребенок заявил, что 13 сентября на него напали двое мужчин с ножом и затащили в квартиру, где подвергли сексуальному насилию. Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию. Силовики задержали по подозрению в педофилии 30-летнего гражданина Таджикистана.

Однако мужчина сумел доказать свою непричастность к преступлению, предоставив убедительное алиби, — его не было в городе. Тогда полицейские тщательно перепроверили слова ребенка и его матери и не нашли им подтверждения, также были привлечены врачи, которые осмотрели мальчика, но не выявили следов насилия.

В результате оказалось, что он поссорился с родственником и решил отомстить, ложно обвинив его отца в педофилии.