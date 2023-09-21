В российском городе вычислили сторонника украинского легиона с арсеналом

В СПб силовики задержали сторонника Легиона Свобода России с арсеналом

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали сторонника украинского «Легиона "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена), у которого был изъят арсенал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчину вычислили во время отработки оперативной информации о подпольных торговцах оружием в Кировском районе города. Силовики пришли в квартиру 47-летнего специалиста экономической безопасности лизинговой компании, ранее судимого за злоупотребления.

В ходе обыска у него обнаружили шеврон и три металлических знака с изображением флага украинского легиона, а также пистолет ТТ, 400 патронов и запасные магазины.

В настоящее время следователи выясняют причастность задержанного к другим преступлениям.