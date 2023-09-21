Стали известны подробности задержания сторонника украинского легиона с арсеналом

МВД: сторонник «Легиона "Свобода России"» причастен к похищению человека

Сторонник украинского «Легиона "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена), задержанный в Санкт-Петербурге, оказался подозреваемым по делу о похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ведомство публикует оперативное видео задержания.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проникают в квартиры и задерживают 47-летнего специалиста экономической безопасности лизинговой компании и его подельника. В их домах полицейские обнаружили пистолет ТТ, 150 патронов, портрет Гитлера, книги про «Зодиака», шевроны и флаги украинского легиона, а также украинские документы. Кроме того, силовики обратили внимание на обилие нацистских татуировок на теле диверсанта.

По информации МВД, подозреваемого удалось задержать после сообщения о похищении жителя Санкт-Петербурга. Как стало известно ведомству, днем 12 января на Дунайском проспекте группа лиц, придерживающихся нацистской идеологии, напала на мужчину, избила его и насильно посадила в автомобиль. Они отвезли потерпевшего в поселок Металлострой, где, угрожая пистолетом, требовали выплатить им 700 тысяч рублей несуществующего долга. Мужчина попросил немного времени для выполнения условий преступников и обратился в полицию.