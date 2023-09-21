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14:35, 21 сентября 2023Среда обитания

Российским городам-миллионникам предсказали теплые выходные

Метеорологи спрогнозировали теплые выходные в городах-миллионниках

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Теплой погодой синоптики порадовали жителей городов-миллионников на выходных. В субботу, 23 сентября, в Москве ожидается ясная погода, температура прогреется до плюс 25 градусов, рассказал «Известиям» руководитель сервиса «Яндекс.Погода» Александр Ганьшин.

Воскресным утром 24 сентября в столице, по его словам, термометр покажет плюс 17 градусов, днем — плюс 24 градуса, а к вечеру температура опустится до плюс 20 градусов, рассказали синоптики. Как следует из прогноза сервиса, в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону температура воздуха в эти выходные достигнет плюс 28 градусов. В то же время жители Новосибирска и Красноярска почувствуют октябрьскую прохладу: столбики термометров опустятся до 7 градусов тепла.

Ранее специалисты Центра погоды «Фобос» зафиксировали, что ночь с 20 на 21 сентября оказалась рекордно теплой для столицы. Синоптики назвали эту ночь бархатной, указав, что столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 16,2 градуса.

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    Виктория Клабукова
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