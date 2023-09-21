ВСУ признались в ударе по военному аэродрому в Крыму

ВСУ взяли ответственность за атаку на военный аэродром вблизи Саки в Крыму

В ночь на четверг, 21 сентября, украинские военные совершили атаку на аэродром вблизи города Саки в Крыму. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Таким образом, сделав признание о нанесении силами обороны республики комбинированного удара по объекту на полуострове, украинская армия взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку ВСУ на военный аэродром Саки в Крыму.

