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12:46, 21 сентября 2023Экономика

Россияне начали скупать противовирусные препараты

ВТБ: в середине сентября спрос на противовирусные в России вырос на 66 процентов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В начале осени в российских аптеках значительно увеличились закупки препаратов для профилактики и лечения респираторных вирусных заболеваний. По данным оператора фискальных данных Первый ОФД (входит в группу ВТБ), поступившим в «Ленту.ру», аналитический сервис Продажи.рф. с 11 по 17 сентября зафиксировал рост спроса на них на 66 процентов в сравнении с показателями последней недели лета. Сами траты покупателей увеличились на 81 процент.

На той же неделе аналитики отметили повышение спроса на медицинские маски, которые россияне стали приобретать чаще на 60 процентов, увеличив расходы на 32 процента. При этом востребованность ПЦР-тестов и анализов на антитела к коронавирусной инфекции и гриппу существенно не изменилась, сохранив в сентябре августовские значения.

Всего с 4 по 17 сентября в аптеках, обслуживаемых сервисом, покупатели потратили свыше 930 миллионов рублей, купив более трех с половиной противовирусных препаратов.

Как объяснил иммунолог Николай Крючков, в начинающемся сезоне заболеваемость гриппом будет ниже из-за того, что значительных мутаций вируса не произошло. Уточнив, что прививаться тем не менее все равно необходимо, медик рекомендовал сделать это в сентябре или октябре, чтобы эффективность вакцинации оказалась выше.

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    Дмитрий Воронин
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