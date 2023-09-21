Впервые выделена РНК вымершего вида

Genome Research: из вымершего тилацина выделили молекулы РНК

Ученые выделили и секвенировали РНК возрастом более 100 лет из образца тилацина или тасманского волка, хранящегося при комнатной температуре в музейной коллекции. Это позволило исследователям реконструировать транскриптомы — совокупность молекул матричной РНК — кожи и скелетных мышц вымершего вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Research.

Анализ выделенных транскриптомов тасманского волка позволил идентифицировать отдельные РНК, которые кодируют белки, специфичные для определенных тканей и напоминающие белки у ныне живущих сумчатых и плацентарных млекопитающих. Кроме того, ученые впервые сумели аннотировать гены, характерные только для тилациона и содержащие информацию о рибосомальной РНК и микроРНК — молекулах, участвующих в регуляции синтеза белков.

Исследователи также обнаружили следы РНК-вирусов, что указывает на возможность изучения вирусной эволюции по геномам, выделенных из образцов и тканей, хранящихся в музейных коллекциях по всему миру.

Авторы отмечают, что успешное выявление специфичной для тилацина генетической информации делает более вероятным успешное воскрешение вымершего вида. Последний известный тилацин, находившийся в неволе, дожил до 1936 года, однако естественная среда обитания на Тасмании все еще сохраняется для его возможной реинтродукции.

