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12:00, 21 сентября 2023Наука и техника

Впервые выделена РНК вымершего вида

Genome Research: из вымершего тилацина выделили молекулы РНК

Изображение: Emilio Mármol Sánchez (photograph) and Panagiotis Kalogeropoulos (editing) / phys.org

Ученые выделили и секвенировали РНК возрастом более 100 лет из образца тилацина или тасманского волка, хранящегося при комнатной температуре в музейной коллекции. Это позволило исследователям реконструировать транскриптомы — совокупность молекул матричной РНК — кожи и скелетных мышц вымершего вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Research.

Анализ выделенных транскриптомов тасманского волка позволил идентифицировать отдельные РНК, которые кодируют белки, специфичные для определенных тканей и напоминающие белки у ныне живущих сумчатых и плацентарных млекопитающих. Кроме того, ученые впервые сумели аннотировать гены, характерные только для тилациона и содержащие информацию о рибосомальной РНК и микроРНК — молекулах, участвующих в регуляции синтеза белков.

Исследователи также обнаружили следы РНК-вирусов, что указывает на возможность изучения вирусной эволюции по геномам, выделенных из образцов и тканей, хранящихся в музейных коллекциях по всему миру.

Авторы отмечают, что успешное выявление специфичной для тилацина генетической информации делает более вероятным успешное воскрешение вымершего вида. Последний известный тилацин, находившийся в неволе, дожил до 1936 года, однако естественная среда обитания на Тасмании все еще сохраняется для его возможной реинтродукции.

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    Александр Еникеев
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