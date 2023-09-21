Рогов отказался от мандата Запорожского ЗакСа в пользу федеральных проектов

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области в пользу федеральных проектов. Об этом кандидат в депутаты ЗакСа рассказал в своем Telegram-канале.

«В силу сложившихся обстоятельств я принял решение об отказе от получения депутатского мандата. Сделал это потому, что на федеральном уровне принесу больше пользы для родного края», — написал Рогов. Он шел третьим в списках партии «Единая Россия» по результатам сентябрьских выборов в областное заксобрание.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что на федеральном уровне он также сосредоточится на проектах, связанных с Запорожской областью.

Ранее Рогов объяснил, что происходит с детьми, которых вывозят с прифронтовых регионов. По его словам, это происходит с согласия родителей, они ездят на отдых в детские лагеря за счет бюджета, а когда на освобожденных территориях становится безопасно, несовершеннолетние возвращаются обратно.