Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 20 сентября 2023Бывший СССР

Рогов ответил на обвинения Киева в адрес России в воровстве детей

Рогов: Россия не ворует детей, а спасает их от террора украинских военных

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия не похищает детей с освобожденных территорий, а спасает их от террора со стороны украинских военных. На обвинения Киева в воровстве детей ответил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Дети, с согласия родителей и со взрослыми сопровождающими, вывозятся с прифронтовых регионов, а когда становится безопаснее, они возвращаются обратно», — сообщил он.

Рогов добавил, что дети за бюджетный счет ездят на отдых в российские лагеря и здравницы, «чтобы отдохнуть и меньше страдать от ударов террористов Зеленского».

По его словам, на подконтрольных режиму Зеленского территориях уже стали нормой торговля детьми, сексуальное рабство и чёрная трансплантология.

В июле сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова рассказала, что при незаконной эвакуации Киевом детей из населенных пунктов Донбасса бесследно исчезли приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Один из крупнейших производителей бензина в России предупредил о дефиците

    В США назвали число обученных бойцов ВСУ

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости