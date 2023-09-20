Рогов ответил на обвинения Киева в адрес России в воровстве детей

Рогов: Россия не ворует детей, а спасает их от террора украинских военных

Россия не похищает детей с освобожденных территорий, а спасает их от террора со стороны украинских военных. На обвинения Киева в воровстве детей ответил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Дети, с согласия родителей и со взрослыми сопровождающими, вывозятся с прифронтовых регионов, а когда становится безопаснее, они возвращаются обратно», — сообщил он.

Рогов добавил, что дети за бюджетный счет ездят на отдых в российские лагеря и здравницы, «чтобы отдохнуть и меньше страдать от ударов террористов Зеленского».

По его словам, на подконтрольных режиму Зеленского территориях уже стали нормой торговля детьми, сексуальное рабство и чёрная трансплантология.

В июле сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова рассказала, что при незаконной эвакуации Киевом детей из населенных пунктов Донбасса бесследно исчезли приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи.