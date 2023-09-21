Стало известно о подготовке Киевом провокации с участием иностранцев в Херсоне

Сальдо заявил, что Киев готовит провокацию с участием иностранцев в Херсоне

Украинские власти готовят в подконтрольном Киеву Херсоне провокацию с участием иностранных журналистов. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, в город прибыли съемочные группы немецкого и испанского телевидения. «Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона», — написал Сальдо.

К своему посту политик приложил копию, предположительно, документа Минобороны Украины, в котором говорится об организации съемок, а также указаны имена и фамилии аккредитованных иностранцев.

«До сих пор не могут понять, что даже западная публика уже не воспринимает их фейки. Хотя после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке должно было дойти до самых далеких», — считает врио губернатора Херсонской области.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала результаты своего расследования, согласно которому удар по рынку в Константиновке Донецкой народной республики, вероятно, был результатом падения украинской ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук». До этого МВД Украины называло произошедшее российским обстрелом. Владимир Зеленский также утверждал, что удар по рынку нанесли Вооруженные силы России.