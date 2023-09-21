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23:20, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Британии заявили о захвате ВСУ менее 0,25 процента «своей» территории

The Economist: ВСУ захватили менее 0,25 % территории, которую считают своей

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

План Вооруженных сил Украины (ВСУ) по осуществлению контрнаступления не работает. Об это свидетельствует тот факт, что украинским бойцам за несколько месяцев военных действий удалось захватить менее 0,25 процента территории, которую Киев считал своей, по сравнению с теми позициями, которые они контролировали в июне, сообщает британское издание The Economist.

«Контрнаступление было основано на надежде, что украинские солдаты, оснащенные современным западным оружием и прошедшие обучение в Германии, отберут достаточно территории, чтобы обеспечить сильную позицию на любых последующих переговорах. Этот план не работает», — говорится в статье.

Отмечается, что Киеву не удалось значительно изменить ситуацию на фронте. Издание подчеркнуло, что у ВСУ в ближайшие недели еще есть шанс совершить прорыв, но, учитывая события последних трех месяцев, это вряд ли случится.

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер раскрыл подробности о встрече сенаторов с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский признал проигрыш Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией без помощи США.

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    Марина Совина
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