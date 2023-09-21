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16:05, 21 сентября 2023Мир

Стало известно о потере Лондоном огромной суммы денег из-за мигрантов

Times: в Британии на мигрантов впустую потратили три миллиона фунтов стерлингов

Фото: Mike Ruane / Globallookpress.com

Правительство Великобритании впустую потратило огромную сумму денег на планы по размещению нелегальных мигрантов на бывшей авиабазе в графстве Северный Йоркшир, однако потом отказалось от них из-за недовольства местного населения. Об этом сообщает The Times.

Министерство внутренних дел Великобритании планировало разместить 1,5 тысячи беженцев на бывшей базе Королевских ВВС Линтон-он-Уз. Об этом объявил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон еще весной 2022 года.

Однако, как стало известно позже, план правительства не удалось воплотить в жизнь из-за сопротивления и судебных исков местного населения, численность которого была в два раза меньше числа беженцев. Таким образом, из государственного бюджета пропало почти три миллиона фунтов стерлингов, ранее выделенных на планирование этой инициативы.

Ранее стало известно, что британские власти обсуждают возможность выдачи нелегальным мигрантам специальных электронных GPS-браслетов. Это, по задумке, поможет отследить их перемещение и сократить расходы на содержание в пунктах размещения.

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    Дарья Балацкая
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