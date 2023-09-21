В России приостановили вакцинацию детей от коронавируса

В России приостановили вакцинацию детей с 12 до 18 лет от коронавируса

В России приостановили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 18 лет от коронавируса. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его цитирует «Интерфакс».

Вакцинацию приостановили, так как Минздрав запустил третью фазу клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19, которая способна защитить человека от циркулирующих в настоящее время штаммов вируса.

Клинические испытания обновленной вакцины будут идти минимум два месяца, в них примут участие россияне от 18 до 60 лет. Впоследствии «в зависимости от исходов третьей фазы, будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернуться к детям», пояснил инфекционист.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что вакцинация детей от COVID-19 должна быть добровольной. Помимо этого, глава государства поручил правительству уделить внимание работе над вакцинами для детей с двух лет.