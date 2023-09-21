Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 21 сентября 2023Россия

В России приостановили вакцинацию детей от коронавируса

В России приостановили вакцинацию детей с 12 до 18 лет от коронавируса

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России приостановили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 18 лет от коронавируса. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его цитирует «Интерфакс».

Вакцинацию приостановили, так как Минздрав запустил третью фазу клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19, которая способна защитить человека от циркулирующих в настоящее время штаммов вируса.

Материалы по теме:
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно. Чем и как будут болеть россияне осенью?
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно.Чем и как будут болеть россияне осенью?
5 сентября 2023
Повторное заражение коронавирусом. Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
Повторное заражение коронавирусом.Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
20 августа 2022
«Человек может буквально за два дня сгореть» Холера, сибирская язва, чума: какие эпидемии угрожают России?
«Человек может буквально за два дня сгореть»Холера, сибирская язва, чума: какие эпидемии угрожают России?
5 июля 2022

Клинические испытания обновленной вакцины будут идти минимум два месяца, в них примут участие россияне от 18 до 60 лет. Впоследствии «в зависимости от исходов третьей фазы, будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернуться к детям», пояснил инфекционист.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что вакцинация детей от COVID-19 должна быть добровольной. Помимо этого, глава государства поручил правительству уделить внимание работе над вакцинами для детей с двух лет.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели ограничения на вывоз топлива за рубеж

    Эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика в метро Петербурга

    Влияние новых экспортных пошлин на курс рубля оценили

    В Подмосковье разрешили охоту на чаек

    Байден перекрестился на встрече с премьер-министром Израиля

    Игорь Николаев сможет давать концерты только через полгода после операции

    Участников террористического сообщества в российской колонии отдали под суд

    Бомбоубежище у дачи Сталина показали на видео

    На Украине поймали бежавших в Молдавию уклонистов

    Определено наилучшее время суток для занятий спортом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости