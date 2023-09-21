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19:44, 21 сентября 2023Россия

Тело водителя Управделами президента нашли возле гостиницы «Метрополь» в Москве

Mash: тело водителя Управделами президента нашли на парковке в центре Москвы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Тело водителя автобазы Управления делами президента нашли возле пятизвездочной гостиницы «Метрополь» в центре Москвы. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, 60-летний мужчина за рулем Ford ожидал на парковке чиновников Минфина. Когда те спустились и подошли к машине, то обнаружили водителя без признаков жизни.

По информации канала, у россиянина мог случиться сердечный приступ.

Ранее машина Управделами президента марки Genesis врезалась в такси в районе станции метро «Арбатская». В результате ДТП таксист получил сотрясение мозга. В сети также появились кадры с места происшествия.

Кроме того, 11 августа другой автомобиль автобазы Управделами президента загорелся на Ленинградском проспекте. Предварительно, двигатель BMW самовоспламенился, в результате частично сгорел салон иномарки.

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    Константин Лысяков
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