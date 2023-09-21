Сделки с жильем одной категории россиян предложили снимать на видео

В Госдуме предложили фиксировать на видео нотариальные сделки с жильем пожилых

Нотариальные действия с жильем пожилых россиян предложили снимать на видео. Законопроект о новых правилах заключения сделок для этой категории граждан внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР. Парламентарии считают, что эта мера поможет дополнительно защитить пенсионеров от кражи квартир — часто такие продавцы могут находиться под влиянием заблуждения о существе совершаемых ими действий.

«При удостоверении сделок по отчуждению или обременению недвижимого имущества, одной из сторон которых является лицо, достигшее возраста 60 лет, нотариус совершает действия, предусмотренные настоящей статьей (…) с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. Материалы видеофиксации подлежат обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее россиян предупредили о рисках простой письменной формы сделок с жильем. Как пояснили нотариусы, подобные сделки заключаются, по сути, на честном слове. Владелец жилья может ввести в заблуждение в части содержания договора, предоставить поддельные документы, умолчать о скрытых собственниках, а также о статусе своего банкротства.