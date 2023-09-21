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03:38, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

На Украине заявили о травмировании жены Зеленского в США

«Страна.ua»: жена Зеленского Елена получила травму пальца во время визита в США

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена вероятно получила травму пальца во время визита в США на заседание Генассамблеи ООН. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua».

Предположение появилось после публикации фотографий с заседания, на которых видно, что у Елены Зеленской забинтован средний палец на правой руке. «Кадры были сделаны на второй день визита четы Зеленских в США. В день приезда повязки на руке у первой леди Украины не было», — отметило издание.

Ранее в США оценили вероятность отставки Зеленского, добавив, что следующий пакет военной помощи Киеву может стать последним. Проблема заключается в том, что США и некоторые партнеры по НАТО не одобряют военную тактику Киева, которая ведет к большим потерям людей и вооружений.

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    Александра Синицына
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