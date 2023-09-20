Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:48, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

В США оценили вероятность отставки Зеленского

Asia Times: новый пакет помощи Украине может стать последним для Зеленского

Фото: Mike Segar / Reuters

Если Соединенные Штаты и выделят новый пакет помощи Украине, то он может стать последним для Владимира Зеленского. Об этом в статье для Asia Times написал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен, который также намекнул на возможную отставку украинского лидера.

«Зеленский может убедить Конгресс США выделить больше денег на боевые действия. Но это может стать его последней победой. Он может получить уменьшенный пакет и быть отослан прочь. И вряд ли он вернется», — констатировал Брайен.

В материале также дана критическая оценка темпам украинского контрнаступления. Аналитик полагает, что «настоящего прорыва не произошло», при этом Украина «израсходовала большую часть своих стратегических резервов». В том числе потеряно западное вооружение и многие обученные НАТО солдаты.

«В сообщениях говорится, что Украина теряет более тысячи человек в день, иногда — около двух тысяч, и это мало что дает. США и некоторые из их партнеров по НАТО дали понять, что они не одобряют военную тактику Украины, хотя по большей части она была выстроена благодаря компьютерному моделированию НАТО и мощной поддержке разведки», — отметил Брайен.

Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН Зеленский озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов. Он включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров и Зеленский выступили в Совбезе ООН. Какие пути из украинского кризиса они предложили?

    Легенда «Спартака» высказался об отъезде футболистов из России

    Китай призвал создать условия для урегулирования конфликта на Украине

    Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия ограничительных мер

    Армения заявила о необходимости международного вмешательства в Карабахе

    Алиев рассказал о действиях Азербайджана в случае продолжения операции

    В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Украине

    Психолог объяснила причины внезапного нежелания женщин заниматься сексом

    Названы привлекающие тараканов комнатные растения

    Женщина подожгла себя у дома шантажировавшего ее возлюбленного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости