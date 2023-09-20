В США оценили вероятность отставки Зеленского

Asia Times: новый пакет помощи Украине может стать последним для Зеленского

Если Соединенные Штаты и выделят новый пакет помощи Украине, то он может стать последним для Владимира Зеленского. Об этом в статье для Asia Times написал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен, который также намекнул на возможную отставку украинского лидера.

«Зеленский может убедить Конгресс США выделить больше денег на боевые действия. Но это может стать его последней победой. Он может получить уменьшенный пакет и быть отослан прочь. И вряд ли он вернется», — констатировал Брайен.

В материале также дана критическая оценка темпам украинского контрнаступления. Аналитик полагает, что «настоящего прорыва не произошло», при этом Украина «израсходовала большую часть своих стратегических резервов». В том числе потеряно западное вооружение и многие обученные НАТО солдаты.

«В сообщениях говорится, что Украина теряет более тысячи человек в день, иногда — около двух тысяч, и это мало что дает. США и некоторые из их партнеров по НАТО дали понять, что они не одобряют военную тактику Украины, хотя по большей части она была выстроена благодаря компьютерному моделированию НАТО и мощной поддержке разведки», — отметил Брайен.

Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН Зеленский озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов. Он включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей.