Зеленский озвучил в СБ ООН свой мирный план из двух пунктов

Во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) президент Украины Владимир Зеленский озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам главы республики, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — заключил он.

Во время выступления в Совбезе Зеленский также заявил, что ООН зашла в тупик. По его мнению, человечество «больше не возлагает надежды на ООН, когда дело касается защиты суверенитета».