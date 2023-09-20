Зеленский заявил о зашедшей в тупик ООН

Зеленский заявил, что ООН зашла в тупик, и призвал к реформе права вето

Организация Объединенных Наций (ООН) зашла в тупик. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению главы республики, человечество «больше не возлагает надежды на ООН, когда дело касается защиты суверенитета». Политик также призвал к реформе права вето в рамках организации и предложил дать место постоянного члена Совета безопасности ООН Японии, Германии, Индии и Африканскому союзу. Свое выступление на Генассамблее Зеленский закончил фразой «Слава Украине».