Стало известно о проблемах с алкоголем у звезды «Счастливы вместе» Захаровой

Знакомая звезды «Счастливы вместе» Захаровой заявила о ее проблемах с алкоголем

Стало известно о проблемах с алкоголем у российской актрисы и звезды сериала «Счастливы вместе» Юлии Захаровой. Об этом сообщила знакомая исполнительницы роли Лены Полено в разговоре с «Комсомольской правдой».

Информация о том, что артистка страдает от алкогольной зависимости, появилась после того, как она пришла на церемонию прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в нетрезвом состоянии. Захарова выглядела похудевшей, плакала, после чего нагрубила окружавшим во время разговора с журналистами.

По словам знакомой актрисы, звезда «Счастливы вместе» пьет на гастролях и не закусывает, отчего сильно сбросила вес. В окружении артистки добавили, что супруг Захаровой пытается бороться с ее зависимостью.

«Вы сами видели ее состояние. Вообще, для их пары это больная тема», — подчеркнула собеседница издания. Она добавила, что Захарова сильно переживает из-за своего поведения на церемонии прощания, которое теперь все обсуждают.

Ранее российский актер Павел Савинков, игравший мужа Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», рассказал о плохих отношениях с бывшей коллегой по шоу, актрисой Юлией Захаровой. 41-летний артист подтвердил, что они с актрисой не получали приглашения сняться в продолжении ситкома.

Отмечается, что сценаристы убрали сюжетную линию о семье Полено. Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину, предположила, что это могло привести Захарову к депрессии.