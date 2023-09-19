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18:42, 19 сентября 2023Культура

Звезда «Счастливы вместе» рассказал о плохих отношениях с экс-коллегой по шоу

Актер Савинков рассказал о плохих отношениях с бывшей коллегой по шоу Захаровой
Павел Савинков

Павел Савинков. Кадр: Amurlife NEWS

Российский актер Павел Савинков, игравший мужа Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», рассказал о плохих отношениях с бывшей коллегой по шоу актрисой Юлией Захаровой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

41-летний артист также подтвердил, что они с Захаровой не получали приглашения сняться в продолжении ситкома. Отмечается, что сценаристы убрали сюжетную линию о семье Полено. Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину, предположила, что это могло привести Захарову к депрессии.

Ранее актриса Наталья Бочкарева раскрыла подробности продолжения проекта. Бочкарева также призналась, что не устала от образа домохозяйки, этот образ ей не надоел.

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    Сергей Равин
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