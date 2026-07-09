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14:10, 9 июля 2026Мир

Захарова предложила немецким дипломатам в Москве пересесть на общественный транспорт

Захарова: Пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила дипломатам посольства Германии в России пересесть на общественный транспорт после их озабоченностей по вопросу топлива. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, посольство ФРГ рассказало российскому МИД о проблемах с бензином и что надо прекращать «агрессивную войну».

«Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима. А пока пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом», — написала она.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Европа рассматривает переговоры с Россией как ширму для подготовки к новому этапу эскалации. Он подчеркнул, это подтвердила его встреча с послами Великобритании, ФРГ и Франции, которые не сказали ничего конструктивного в вопросе поиска путей решения конфликта на Украине.

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