Захарова: Пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила дипломатам посольства Германии в России пересесть на общественный транспорт после их озабоченностей по вопросу топлива. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, посольство ФРГ рассказало российскому МИД о проблемах с бензином и что надо прекращать «агрессивную войну».

«Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима. А пока пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом», — написала она.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Европа рассматривает переговоры с Россией как ширму для подготовки к новому этапу эскалации. Он подчеркнул, это подтвердила его встреча с послами Великобритании, ФРГ и Франции, которые не сказали ничего конструктивного в вопросе поиска путей решения конфликта на Украине.