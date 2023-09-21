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19:25, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане завели уголовные дела о гибели российских миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана завела уголовные дела о гибели миротворцев из России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Азербайджане завели уголовные по двум инцидентам в Нагорном Карабахе, при которых погибли шесть российских миротворцев. Об этом сообщает Генпрокуратура республики, пишет РИА Новости.

Ранее в Азербайджане отстранили от выполнения обязанностей командира корпуса Вооруженных сил республики, подчиненных которого подозревают в гибели российских миротворцев.

20 сентября стало известно о гибели российских миротворцев, попавших под обстрел во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе. Сообщалось, что нападение на них произошло в районе населенного пункта Джанятаг.

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    Алевтина Запольская
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