В Азербайджане завели уголовные дела о гибели российских миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана завела уголовные дела о гибели миротворцев из России

В Азербайджане завели уголовные по двум инцидентам в Нагорном Карабахе, при которых погибли шесть российских миротворцев. Об этом сообщает Генпрокуратура республики, пишет РИА Новости.

Ранее в Азербайджане отстранили от выполнения обязанностей командира корпуса Вооруженных сил республики, подчиненных которого подозревают в гибели российских миротворцев.

20 сентября стало известно о гибели российских миротворцев, попавших под обстрел во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе. Сообщалось, что нападение на них произошло в районе населенного пункта Джанятаг.