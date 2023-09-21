Стало известно о планах Зеленского и Умерова посетить Пентагон

Politico: Зеленский и министр Умеров 21 сентября посетят Пентагон

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Пентагон 21 сентября. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает американское издание Politico.

Как заявил «знакомый с ходом визита» источник, Зеленский посетит Пентагон вместе с министром обороны республики Рустемом Умеровым. Отмечается, что там они намерены встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.