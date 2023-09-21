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13:00, 21 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского и Умерова посетить Пентагон

Politico: Зеленский и министр Умеров 21 сентября посетят Пентагон

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Пентагон 21 сентября. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает американское издание Politico.

Как заявил «знакомый с ходом визита» источник, Зеленский посетит Пентагон вместе с министром обороны республики Рустемом Умеровым. Отмечается, что там они намерены встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

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    Алевтина Запольская
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