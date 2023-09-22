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09:27, 22 сентября 2023Среда обитания

Банки захотели повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных

АБР попросила Минстрой о праве повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банки надеются получить право поднимать ставки по льготной ипотеке до рыночных — примерно с 2-8 процентов до 14-15 процентов соответственно. Об этом Минстрой попросила Ассоциация банков России (АБР), узнали «Известия».

Аналогичное право есть у банков по программе IT-ипотеки. Кредитор может увеличить ставку до рыночного уровня, если заемщик уволился из аккредитованной IT-компании и не устроился на новое рабочее место в течение полугода. АБР хочет распросранить принцип на все программы с господдержкой.

Право повышать ставки будет нужно в случае, если государство не возмещает кредитору недополученные доходы. Организация объяснила, что разрешение необходимо, чтобы сохранить финансовую устойчивость банков. «Ведь если игроки рынка подпишут договор с клиентом и по любым причинам перестанут получать за него возмещения, отказаться от исполнения своих обязанностей они не смогут», — сказал вице-президент АБР Алексей Войлуков.

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В организации отметили, что банки перестают получать возмещение по льготной ипотеке из бюджета страны, если заемщик перестает попадать под требования и если по программам с господдержкой заканчиваются бюджетные ассигнования. Войлуков подчеркнул, что иногда несоответствие клиента требованиям выясняется после оформления ипотечного кредита. Он добавил, что в целом банки не защищены от недобросовестности заемщиков.

В среду, 20 сентября, правительство установило единые ставки по льготным ипотечным программам, отменив все скидки на ставки. Помимо этого, был установлен минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке — 20,1 процента. Минимальные ставки по льготным программам у многих российских банков выросли. При этом в ближайшем будущем ставки по льготным ипотечным продуктам вырастут, а объем выдач снизится, уверены эксперты.

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    Мария Грушко
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