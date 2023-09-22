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20:00, 22 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин три месяца избивал четырехлетнего пасынка палкой

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который 3 месяца избивал палкой пасынка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодаре полиция задержала 33-летнего жителя Новой Адыгеи, который три месяца избивал четырехлетнего пасынка палкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Адыгее.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, с мая по июль обвиняемый систематически избивал четырехлетнего ребенка сожительницы деревянной палкой, нанося удары по голове и телу ребенка. После очередного избиения в конце июля мальчик попал в больницу, а его отчим скрылся, испугавшись наказания.

Мужчину объявили в федеральный розыск, и в сентябре его местонахождение установили сотрудники полиции. Подозреваемого задержали в Краснодаре.

Ранее в Архангельской области суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который избивал семилетнего сына.

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    Варвара Митина
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