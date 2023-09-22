Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В публикации отмечается, что Лавров обратил внимание Гутерриша на то, что США продолжают нарушать свои обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Он указал, что Вашингтон отказывает в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по линии ООН.
Российский министр добавил, что текущая ситуация требует скорейшего запуска процедуры арбитража против США, «о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН». Лавров также вручил Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)» и подборку документальных видеоматериалов «Дети Донбасса».
Ранее Лавров встретился с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке. Перед началом переговоров Лавров оставил запись в гостевой книге, пожал руку Гутерришу и сделал с ним совместное фото.