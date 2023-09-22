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06:48, 22 сентября 2023Мир

Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США

Лавров призвал Гутерриша запустить процедуру арбитража против США
Сергей Лавров и Антониу Гутерриш

Сергей Лавров и Антониу Гутерриш. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что Лавров обратил внимание Гутерриша на то, что США продолжают нарушать свои обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Он указал, что Вашингтон отказывает в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по линии ООН.

Российский министр добавил, что текущая ситуация требует скорейшего запуска процедуры арбитража против США, «о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН». Лавров также вручил Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)» и подборку документальных видеоматериалов «Дети Донбасса».

Ранее Лавров встретился с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке. Перед началом переговоров Лавров оставил запись в гостевой книге, пожал руку Гутерришу и сделал с ним совместное фото.

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    Марина Совина
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