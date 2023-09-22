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14:39, 22 сентября 2023Моя страна

Выбрана тема развития курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии

Тема космоса станет ключевой в концепции развития курорта «Архыз» в КЧР

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Космическая тематика станет ключевой в концепции развития курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, соответствующие изменения затронут все его сферы. Об этом сообщили в пресс-службе курорта, передает «Интерфакс».

В частности, будет разработан новый брендбук «Архыза», его логотип и дизайн-код. Кроме того, все трассы и канатные дороги там уже имеют названия, связанные с космосом.

Отмечается, что выбор темы связан со Специальной астрофизической обсерваторией РАН, расположенной близ курорта. Она является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной.

Кроме того, известно, что на территории Карачаево-Черкесии планируется построить шесть новых туристических деревень, которые смогут вмещать 15 тысяч гостей, а также ввести в эксплуатацию более 8 тысяч мест размещения и зоны общественного питания на 3 тысячи посадочных мест. При этом общую протяженность горнолыжных трасс увеличат до 57 километров.

12 сентября сообщалось, что в горах сочинского курорта «Роза Хутор» провели экологическую акцию — там построили фигуру для прыжков вейкбордистов из ПЭТ-отходов. Местом проведения мероприятий послужил горный вейк-парк, расположенный на высоте 1050 метров над уровнем моря.

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    Варвара Кошечкина
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