Власти Азербайджана демонтировали армянский танк-памятник на въезде в Шушу

Спустя два дня после завершения военной операции в Нагорном Карабахе власти Азербайджана демонтировали танк-памятник Т-72, установленный карабахскими армянами на въезде в город Шуша. Об этом сообщает азербайджанское агентство 1news.

Отмечается, что власти республики сняли с постамента танк, установленный армянами в память о штурме Шуши в 1992 году и в качестве символа своей победы.

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в милитаризации Карабаха, масштабы которой, по его словам, продемонстрировала азербайджанская военная операция в регионе.