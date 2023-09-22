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17:16, 22 сентября 2023Бывший СССР

Власти Азербайджана демонтировали армянский танк-памятник

Власти Азербайджана демонтировали армянский танк-памятник на въезде в Шушу

Кадр: Telegram-канал 1NEWS.AZ

Спустя два дня после завершения военной операции в Нагорном Карабахе власти Азербайджана демонтировали танк-памятник Т-72, установленный карабахскими армянами на въезде в город Шуша. Об этом сообщает азербайджанское агентство 1news.

Отмечается, что власти республики сняли с постамента танк, установленный армянами в память о штурме Шуши в 1992 году и в качестве символа своей победы.

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в милитаризации Карабаха, масштабы которой, по его словам, продемонстрировала азербайджанская военная операция в регионе.

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    Алевтина Запольская
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