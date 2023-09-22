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07:37, 22 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ вернуть утраченные позиции в Донбассе

Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в Донбассе
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что военные Воруженных сил Украины (ВСУ) пытаются вернуть позиции, утраченные из-за продвижения российских сил. Слова Марочко приводит РИА Новости.

Марочко заявил о попытках ВСУ вернуть утраченные позиции в Донбассе и уточнил, что это происходит на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское. В ходе обстрелов украинские военные используют кассетные и зажигательные боеприпасы.

Кроме того, солдаты ВСУ регулярно пытаются зайти российским обороняющимся порядкам во фланг в составе малых групп.

Ранее Марочко заявил о попытке ВСУ создать ударные группы на купянском направлении. По его данным, наращивание сил и средств ВСУ наблюдалось в районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы.

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    Марина Совина
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