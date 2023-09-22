Появление билбордов на иностранных языках с призывом к участию в СВО опровергли

Размещение билбордов на иностранных языках с призывом к участию в СВО опровергли

В Ленинградской области опровергли размещение билбордов на иностранных языках с призывом к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине.

В Telegram-канале «Иоаннъ» появилась публикация, в которой говорится, что на Дороге жизни в районе Щеглово в Ленинградской области появились билборды на узбекском и таджикских языках с предложением мигрантам поучаствовать в СВО. Контрактникам обещают большие деньги и бесплатный земельный участок.

Публикация сопровождается снимками билбордов, при этом на фотографиях заметны признаки монтажа с нарушенной перспективой.

Издание «Фонтанка» позвонило по номеру телефона, который указан на билбордах. Журналистам ответила сотрудница администрации Всеволожского района. По ее словам, на Дороге жизни размещены билборды, но среди них нет ни одного на иностранном языке.

В пресс-службе районной администрации также сообщили, что подобную рекламу никто не согласовывал. Сотрудники «Щит ООО «Империя» выехали в Щеглова с проверкой и прислали изданию также фото настоящего билборда с рекламой недвижимости. Они также отметили, что публикации в мессенджерах являются фейковыми.

Человек, приславший в редакцию снимки билбордов на иностранных языках и утверждавший, что фотографии принадлежат ему, отказался предоставить свои контактные данные.

Информация о том, что в Ленинградской области появились билборды на узбекском и таджикском языках, не получила широкого распространения среди российских СМИ. При этом публикации тиражировались в соцсетях.