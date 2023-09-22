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10:21, 22 сентября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали после угрозы устроить взрыв на парковке бизнес-центра

Россиянин заехал на парковку бизнес-центра в Москве и пригрозил взрывом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве задержали россиянина, пригрозившего устроить взрыв. Об этом в пятницу, 22 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, мужчина заехал на парковку бизнес-центра на автомобиле «Лада Ларгус», после чего предпринял попытку зайти в помещение центра. Охрана не пустила его, после чего дебошир сел в салон автомобиля и заблокировался, пообещав устроить взрыв. Каких-либо требований нарушитель спокойствия при этом не выдвигал. Он был задержан прибывшим нарядом полиции.

3 сентября в Москве из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва эвакуировали Киевский вокзал.

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    Владимир Седов
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