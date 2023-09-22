Силовые структуры
Россиянина задержали после угрозы устроить взрыв на парковке бизнес-центра
Россиянин заехал на парковку бизнес-центра в Москве и пригрозил взрывом
В Москве задержали россиянина, пригрозившего устроить взрыв. Об этом в пятницу, 22 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Baza.
По данным издания, мужчина заехал на парковку бизнес-центра на автомобиле «Лада Ларгус», после чего предпринял попытку зайти в помещение центра. Охрана не пустила его, после чего дебошир сел в салон автомобиля и заблокировался, пообещав устроить взрыв. Каких-либо требований нарушитель спокойствия при этом не выдвигал. Он был задержан прибывшим нарядом полиции.
3 сентября в Москве из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва эвакуировали Киевский вокзал.