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00:32, 3 сентября 2023Россия

Киевский вокзал в Москве эвакуировали

ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Фото: Сергей Киселев / агентство «Москва»

Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают специалисты, информация проверяется.

25 августа в Москве эвакуировали посетителей парка «Зарядье», расположенного напротив Кремля. Причиной стала информация о неопознанном предмете. Также было ограничено перемещение по территории, а людей, находящихся в концертном зале, призывали не выходить на улицу.

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    Марина Совина
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