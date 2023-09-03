ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают специалисты, информация проверяется.

25 августа в Москве эвакуировали посетителей парка «Зарядье», расположенного напротив Кремля. Причиной стала информация о неопознанном предмете. Также было ограничено перемещение по территории, а людей, находящихся в концертном зале, призывали не выходить на улицу.