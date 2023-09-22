Бывший сотрудник российской полиции осужден за мошенничество

В Брянской области суд приговорил бывшего сотрудника полиции за мошенничество

В Брянской области суд приговорил бывшего сотрудника полиции к двум годам условно за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину также лишили специального звания и права занимать государственные и муниципальные должности на два года.

По данным следствия, работая инструктором группы по взаимодействию с личным составом, он похитил 59 тысяч рублей у местной жительницы под предлогом положительного решения о прохождении военно-врачебной комиссии и оказания помощи в трудоустройстве на службу в полицию. Обвиняемый обманывал женщину с июня по август 2022 года.

Ранее Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего полицейского к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима за взятки на сумму более 35 миллионов рублей.