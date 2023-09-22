Обнаружены следы древнейшего деревянного строения

Nature: обнаружены следы деревянного строения возрастом 476 тысяч лет

Археологи Ливерпульского университета и Университета Абериствита (Великобритания) обнаружили следы древнейшего деревянного строения. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, люди начали строить конструкции из дерева на полмиллиона лет раньше, чем считали ученые.

Хорошо сохранившаяся древесина, датируемая не менее чем 476 тысячами лет назад, была обнаружена в ходе раскопок на археологическом участке у водопада Каламбо в Замбии. Следы каменных орудий на древесине указывают, что люди умели соединять бревна для создания больших конструкций, что является самым ранним в мире свидетельством преднамеренной обработки древесины для строительства.

Для датирования был использован метод люминесцентного датирования, которое показывает, когда минералы в песке, окружающем артефакты, в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Открытие бросает вызов преобладающему мнению, что люди каменного века были кочевниками. У водопада Каламбо был постоянный источник воды, а лес вокруг стоянки служил источником пищевых и строительных ресурсов, достаточных для поддержки постоянного поселения.