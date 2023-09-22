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16:47, 22 сентября 2023Россия

Российский адмирал призвал к удару по Генштабу ВСУ из-за атаки на Севастополь

Экс-командующий ЧФ Комоедов призвал к удару по Генштабу ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

После ракетной атаки на Севастополь экс-командующий Черноморским флотом (ЧФ) России адмирал Владимир Комоедов призвал к ударам по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), Минобороны и администрации Владимира Зеленского в Киеве. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Комоедова, «пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве».

Адмирал также заявил о необходимости увеличить количество средств для отражения атак с воздуха, так как в последнее время участились попытки ВСУ нанести удар по Крыму. «Необходимо зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом», — считает бывший командующий ЧФ.

Ранее Минобороны заявило, что в ходе отражения атаки на Севастополь российские cредства противовоздушной обороны сбили пять украинских ракет. В результате было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота России, один военнослужащий числится пропавшим без вести.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ днем 22 сентября. По его словам, осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. В результате ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах.

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    Сергей Истомин
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