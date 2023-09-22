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19:42, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Павел Дуров анонсировал новую функцию Telegram

Павел Дуров сообщил о появлении сторис для Telegram-каналов

Фото: Unsplash

В мессенджере Telegram появятся сторис для каналов. Новую функцию анонсировал в Telegram основатель сервиса Павел Дуров.

«Этот день настал. Telegram-каналы теперь могут публиковать истории!» — написал Дуров. Предприниматель подчеркнул, что для каналов будет действовать система голосов. «С помощью голосов пользователи могут предоставить своим любимым каналам возможность публиковать истории», — написал он. Дуров отметил, что отдать свой голос каналу могут только пользователи, имеющие премиум-подписку.

Чем больше голосов набирает канал, тем больше историй в день он может опубликовать, добавил основатель сервиса. Он также отметил, что пользователи могут передавать свой «голос» другому каналу только один раз в сутки. Кроме того, Дуров анонсировал появление реакций на истории, индивидуальные фоны и статусы.

Ранее Дуров заявил, что истории в Telegram станут доступны как пользователям с премиум-аккаунтами, так и без него. В посте, посвященном 10-летию социальной сети, он отметил, что внедрение сторис для всех ознаменует начало нового этапа для Telegram как соцсети, которая будет возглавлять инновации в соцсетях.

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    Мария Большакова
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