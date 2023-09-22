В ЕС заподозрили Турцию в помощи России в обходе санкций

В Европарламенте подняли вопрос обхода Россией санкций при помощи Турции

Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Том Ванденкенделаре обратился к Еврокомиссии (ЕК) с обращением относительно возможных путей обхода санкций ЕС Россией при помощи третьих стран. В соответствующем письме депутата, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», парламентарий заявил, что одной из таких стран может быть Турция.

Ванденкенделаре напомнил, что влияние европейских санкций против России на фоне конфликта на Украине должно быть заметно во многих секторах.

«Однако, как сообщается, в отдельных отраслях эти санкции удается обойти, что заслуживает нашего внимания. В частности, экспорт российской древесины в ЕС через третьи страны, такие как Турция, с использованием фальсифицированных сертификатов происхождения, вызывает беспокойство, особенно если учесть масштабы этой торговли», — говорится в его обращении.

Евродепутат спросил у Еврокомиссии, известно ли ей о роли Турции в несоблюдении санкций в отношении импорта древесины и лесоматериалов из России. Кроме того, Ванденкенделаре поинтересовался, планирует ли ЕК реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Намерена ли Комиссия принять меры для более эффективного соблюдения своей политики санкций, например, взаимодействуя с турецкими властями, чтобы гарантировать, что древесина и лесоматериалы из России не будут допущены к незаконному транзиту через территорию Турции? Намерена ли Комиссия укреплять свое сотрудничество со странами-членами ЕС, через которые, как утверждается, проходят такие незаконные торговые потоки, в частности, с Болгарией и Финляндией с целью обеспечения более эффективного таможенного контроля?» — уточнятся в письме.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК хочет усилить давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за возможного обхода Россией санкций. Отмечалось, что подозрения в обходе санкций вызваны резким увеличением импорта ОАЭ технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Экспорт данных технологий в Россию западными странами запрещен в соответствии с санкциями.