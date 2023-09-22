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18:28, 22 сентября 2023Моя страна

Во Владимире пройдет экстрим-гонка

Во Владимире 23 сентября пройдут соревнования «Игры Патриотов»

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Во Владимире на городском пляже реки Клязьма пройдет экстрим-гонка «Игры Патриотов». Об этом сообщает «КП-Владимир».

Соревнования состоятся 23 сентября. В них примут участие спортсмены из Владимира и Владимирской области, Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов страны.

Участников ждет трасса протяженностью шесть километров, а также более 20 препятствий. Поучаствовать в гонке и проверить себя на прочность можно в команде из четырех человек, в паре или самостоятельно.

На финише все спортсмены получат горячее питание. Помимо этого, участникам подарят медали финишеров и сувенирные футболки. На мероприятии также выступит группа «Пушкарь FM».

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    Алиса Удовик
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