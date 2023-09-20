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19:02, 20 сентября 2023Моя страна

В Калининграде начались соревнования по стрельбе из лука

В Калининграде 19 сентября начались соревнования по стрельбе из лука

Фото: Unsplash

В Калининграде на стадионе «Сельма» стартовал комплексный турнир среди стрелков из блочного и классического лука. Об этом сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Соревнования начались 19 сентября и продлятся до 23 сентября включительно. Стрельба из лука ведется по щитам с мишенями на расстоянии от 50 до 70 метров. Индивидуальные финалы пройдут в субботу, 23 сентября.

Жителей и гостей города приглашают посмотреть за выступлениями участников. Вход на зрительский сектор бесплатный.

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    Алиса Удовик
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