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11:37, 22 сентября 2023Мир

Стало известно о трудностях Чехии с помощью Украине

Euractiv: Чехия испытывает трудности с финансированием помощи Украине

Фото: Reuters

Чехия испытывает трудности с финансированием помощи Украине. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Уже на последнее увеличение взносов в июне Чехия с трудом нашла средства, что привело к скептицизму в чешских внешнеполитических кругах относительно способности страны справиться с массовым выделением иностранной помощи», — отмечается в материале портала.

Также сообщается, что МИД Чехии подготовит специальный документ, где будут перечислены возможные варианты решения финансовой проблемы, после чего станет яснее, какую сумму Прага готова дальше направлять Киеву.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала о выгоде, которую страна получает от передачи Украине своей военной техники. По ее словам, Прага отправляет Киеву старую военную технику, получая от западных государств компенсацию, которая превышает стоимость поставок.

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    Максим Габриелян
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