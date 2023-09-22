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13:47, 22 сентября 2023Россия

Трех российских детей из одной семьи экстренно госпитализировали из детсада

Из детсада Казани госпитализировали трех детей с заторможенностью сознания

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Из детского сада в Казани экстренно госпитализировали трех детей из одной семьи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, врачи доставили в детскую республиканскую клиническую больницу одного ребенка двух лет и двух детей в возрасте трех лет. Медики обнаружили, что у всех детей градусник показал температуру 35 градусов.

По словам воспитателей, дети были заторможены и не могли говорить, у них подкашивались ноги. Пока информации о том, что с ними случилось, нет.

Ранее в Кизилюртовском районе Дагестана ребенок получил сотрясение мозга во время драки в частном детском саду. Когда его пришла забирать в образовательное учреждение бабушка, она услышала плач и увидела, что другой мальчик бьет ребенка по голове ногой.

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    Анастасия Шейкина
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