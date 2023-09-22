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11:04, 22 сентября 2023Силовые структуры

Жители приграничного региона заметили группу диверсантов

В Курской области силовики ищут группу диверсантов

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

В Курской области силовики ищут группу диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Четверых членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) заметили жители села Горналь и сообщили правоохранительным органам.

Проверка проводится в Суджанском районе. Власти просят людей проявлять осторожность и бдительность. Также предупреждены обитатели Свято-Николаевского Белогорского монастыря, расположенного в Горнали.

18 сентября глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об уничтожении российскими военными двух украинских ДРГ у Старомайорского в Донецкой народной республике. Также была уничтожена группа хорошо вооруженных и подготовленных штурмовиков, которые пытались выдвинуться в населенный пункт Приютное.

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    Любовь Ширижик
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