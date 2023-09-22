Силовые структуры
Жители приграничного региона заметили группу диверсантов
В Курской области силовики ищут группу диверсантов
В Курской области силовики ищут группу диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Четверых членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) заметили жители села Горналь и сообщили правоохранительным органам.
Проверка проводится в Суджанском районе. Власти просят людей проявлять осторожность и бдительность. Также предупреждены обитатели Свято-Николаевского Белогорского монастыря, расположенного в Горнали.
18 сентября глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об уничтожении российскими военными двух украинских ДРГ у Старомайорского в Донецкой народной республике. Также была уничтожена группа хорошо вооруженных и подготовленных штурмовиков, которые пытались выдвинуться в населенный пункт Приютное.