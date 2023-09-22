Пристававшего к стюардессе пассажира выдворили с рейса и отдали под суд

The Times of India: пассажир AirAsia домогался стюардессы на рейсе в Гоа

Пассажира авиакомпании AirAsia выдворили с рейса и отдали под суд за домогательства стюардессы. Об этом сообщило издание The Times of India.

Известно, что борт азиатского перевозчика готовился отправиться из международного аэропорта Бенгалора в Гоа 13 сентября. Прямо перед взлетом 40-летний Анил Кумар из индийского штата Карнатака начал приставать к бортпроводнице.

«Когда 21-летняя стюардесса занималась посадкой пассажиров, он начал неприлично себя с ней вести, пытался неподобающим образом прикоснуться к ней и схватить ее за руку. Он также делал непристойные замечания», — рассказал журналистам представитель следствия.

В итоге члены экипажа выгнали Кумара из самолета и передали полиции. Злоумышленника поместили под стражу, где он будет ждать суда.

Ранее пассажир индийской авиакомпании Vistara попытался поцеловать стюардессу, напал на членов экипажа и попутчиков. После посадки дебошира арестовала полиция, и он пошел под суд.