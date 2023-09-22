В США заявили о равнодушии Зеленского к речи Байдена на Генассамблее ООН

Экс-разведчик Шаффер заявил о равнодушии Зеленского к речи Байдена на ГА ООН

Бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер подчеркнул, что выступление Байдена на Генассамблее ООН слушали без особого интереса. Так, собравшиеся в зале смотрели в свои телефоны и не уделяли ему должного внимания. По мнению военного, президент Украины Владимир Зеленский также проявил равнодушие к речи американского коллеги.

«А у Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно», — заявил экс-разведчик.

Ранее Байден на Генассамблее ООН призвал весь мир продолжать поддерживать Украину. «Мы должны противостоять неприкрытой агрессии сегодня и сдерживать потенциальных агрессоров завтра», — подчеркнул он.