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02:11, 22 сентября 2023Мир

В США заявили о равнодушии Зеленского к речи Байдена на Генассамблее ООН

Экс-разведчик Шаффер заявил о равнодушии Зеленского к речи Байдена на ГА ООН
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер подчеркнул, что выступление Байдена на Генассамблее ООН слушали без особого интереса. Так, собравшиеся в зале смотрели в свои телефоны и не уделяли ему должного внимания. По мнению военного, президент Украины Владимир Зеленский также проявил равнодушие к речи американского коллеги.

«А у Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно», — заявил экс-разведчик.

Ранее Байден на Генассамблее ООН призвал весь мир продолжать поддерживать Украину. «Мы должны противостоять неприкрытой агрессии сегодня и сдерживать потенциальных агрессоров завтра», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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